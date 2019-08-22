Євген Кисельов йде з «Прямого каналу»



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Євген Кисельов працював на «Прямому каналі» з моменту його запуску 24 серпня 2017 року Фото: Главком

Кисельов сказав, що планує зайнятися іншими проектами, у тому числі написанням книги

Журналіст Євген Кисельов припиняє роботу на «Прямому каналі». Про це він заявив в програмі «Підсумки», яка виходить на «Прямому».

Кисельов сказав, що планує зайнятися іншими проектами, у тому числі написанням книги.

«Я йду, щоб зайнятися іншими проектами. У тому числі - почати писати велику книгу. Але ця робота важко поєднується з моєю роботою на телебаченні», - сказав він.

Як додала журналіст Наталія Лігачова, за інформацією джерел, на ТБ Кисельов не працюватиме.

«Але можлива співпраця з радіо, можна припустити, що з НВ», - пише Лігачова.

Як відомо, Євген Кисельов працював на «Прямому каналі» з моменту його запуску 24 серпня 2017 року.