Євген Кисельов йде з «Прямого каналу»
Євген Кисельов працював на «Прямому каналі» з моменту його запуску 24 серпня 2017 року
Фото: Главком
Кисельов сказав, що планує зайнятися іншими проектами, у тому числі написанням книги
Журналіст Євген Кисельов припиняє роботу на «Прямому каналі». Про це він заявив в програмі «Підсумки», яка виходить на «Прямому».
Кисельов сказав, що планує зайнятися іншими проектами, у тому числі написанням книги.
«Я йду, щоб зайнятися іншими проектами. У тому числі - почати писати велику книгу. Але ця робота важко поєднується з моєю роботою на телебаченні», - сказав він.
Як додала журналіст Наталія Лігачова, за інформацією джерел, на ТБ Кисельов не працюватиме.
«Але можлива співпраця з радіо, можна припустити, що з НВ», - пише Лігачова.
Як відомо, Євген Кисельов працював на «Прямому каналі» з моменту його запуску 24 серпня 2017 року.