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    Трамп оголосив час та місце історичної зустрічі з Кім Чен Ином

    • Сьогодні, 17:58
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    За словами президента США, зустріч з лідером Північної Кореї є «дуже очікуваною»

    Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть довгоочікувані переговори 12 червня в Сінгапурі.

    Про це Трамп повідомив  у четвер, 10 травня, на своїй сторінці у Twitter.

    «Дуже очікувана зустріч Кім Чен Ина зі мною відбудеться у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва постараємося зробити це дуже особливим моментом заради миру у світі!» - написав президент США.

    Це будуть перші в історії особисті переговори діючого президента США та лідера Північної Кореї. На них будуть обговорюватися питання денуклеаризації КНДР та виведення американських військ з Південної Кореї.

    Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп припустив, що підходящим місцем для зустрічі з лідером КНДР міг би стати «Дім миру» в селі Пханмунчжом на кордоні Північної і Південної Кореї.

    США Дональд Трамп Північна Корея Кім Чен Ин
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