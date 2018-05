Трамп оголосив час та місце історичної зустрічі з Кім Чен Ином

За словами президента США, зустріч з лідером Північної Кореї є «дуже очікуваною»

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проведуть довгоочікувані переговори 12 червня в Сінгапурі.

Про це Трамп повідомив у четвер, 10 травня, на своїй сторінці у Twitter.

«Дуже очікувана зустріч Кім Чен Ина зі мною відбудеться у Сінгапурі 12 червня. Ми обидва постараємося зробити це дуже особливим моментом заради миру у світі!» - написав президент США.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!