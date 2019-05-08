НАЗК направило до суду протоколи стосовно нардепів Бакуліна та Дубневича



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Загалом до суду направлено сім протоколів стосовно двох народних депутатів, депутата і секретаря міських рад

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду сім протоколів про адміністративні правопорушення стосовно двох народних депутатів, депутата і секретаря міських рад. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Національне агентство направило до суду протокол про адміністративне правопорушення, складений стосовно народного депутата України Євгена Бакуліна, який з першого дня своїх депутатських повноважень та станом на день складення протоколу порушує обмеження, встановлені частиною першою статті 78 Конституції України, пунктом 2 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції», пунктом 6 частини першої статті 3 Закону України «Про статус народного депутата України», оскільки входить до складу наглядової ради підприємства, що має на меті отримання прибутку – ПАТ «Укртатнафта», що є адміністративним правопорушенням, пов’язаним з корупцією, відповідальність за яке передбачено частиною другою статті 172-4 КУпАП.

До суду направлено протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата України Ярослава Дубневича, який використовуючи свої повноваження, звернувся разом з іншими народними депутатами (усього 56 осіб) до Конституційного Суду України з конституційним поданням про невідповідність Конституції України окремих положень Закону України «Про Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», зокрема пункту 4 частини першої статті 1, статей 19-21 та пов’язаних з ними окремих положень статті 100 КПК України, якими встановлено правові механізми управління арештованими у кримінальному провадженні активами, тоді коли в управлінні АРМА перебуває арештоване нерухоме майно, яке належить ТОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», кінцевим бенефіціарним власником яких є сам народний депутат. Вказані дії містять ознаки адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною другою статті 172-7 КУпАП.

До суду направлено протокол про адміністративне правопорушення стосовно Сергія Паладійчука, який перебуваючи на посаді секретаря Рівненської міської ради, входив до складу виконавчого органу підприємства, що має на меті одержання прибутку, а саме перебував на посаді директора ТОВ «Телерадіокомпанія «Для Вас». Таким чином, посадовець вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачене частиною другою статті 172-4 КУпАП.

Також до суду направлено чотири адмінпротоколи стосовно Віталія Чернявського, який перебуваючи у статусі депутата Кам’янської міської ради Дніпропетровщини, обіймаючи посаду заступника голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку міста, бюджету, фінансів та інвестицій, під час одного із засідань цієї комісії у 2018 році не повідомив про наявність у нього реального конфлікту інтересів та прийняв рішення в умовах реального конфлікту інтересів, проголосувавши за проект рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 17 листопада 2017 № 913-20/VII «Про затвердження програми соціального захисту населення міста на 2018–2022 роки», що передбачав фінансову підтримку статутної діяльності громадських організацій, зокрема громадської організації «Кам’янський штаб національного захисту ветеранів, інвалідів та членів сімей загиблих бійців АТО», в якій депутат є керівником та співзасновником, а його син – співзасновником. Цим депутат вчинив адміністративні правопорушення, передбачені частинами першою та другою статті 172-7 КУпАП.

Нагадаємо, НАЗК повідомило Національну поліцію про дев’ять випадків неподання декларацій. За даними Агентства, не подали декларації за 2017 рік посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби.

Національне агентство зазначає, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.