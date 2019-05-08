НАЗК повідомило поліцію про десяток випадків неподання декларацій



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За даними Агентства, не подали декларації за 2017 рік посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило Національну поліцію про 9 випадків неподання декларацій. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки умисного неподання декларацій 9-ма посадовими особами. Як передбачено законодавством, обґрунтовані висновки щодо цього Національне агентство направило до територіальних органів Нацполіції для здійснення досудового розслідування», - йдеться в повідомленні.

За даними Агентства, не подали декларації за 2017 рік посадові особи установ Державної кримінально-виконавчої служби.

«Національне агентство повідомляло посадовцям, щодо яких затверджені обґрунтовані висновки, про необхідність подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання таких повідомлень. Однак, незважаючи на їх отримання, посадовці декларації не подали», - зазначили у Нацагентстві.

Зазначено, що відповідальність за умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Загалом з початку 2019 року НАЗК направило до правоохоронних органів 148 обґрунтованих висновків щодо неподання посадовцями декларацій, зазначили в Нацагентстві.