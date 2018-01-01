НАЗК оголосило новий етап електронного декларування

Подача е-декларацій за 2017 рік триватиме до 1 квітня

В Україні з 1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання електронних декларацій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з питань запобігання корупції. «З 1 січня 2018 почався етап подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік», -



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Подача е-декларацій за 2017 рік триватиме до 1 квітня

В Україні з 1 січня 2018 року розпочався черговий етап подання електронних декларацій. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з питань запобігання корупції.

«З 1 січня 2018 почався етап подання декларації особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік», - йдеться в повідомленні.

У НАЗК підкреслили, що термін подачі е-декларацій за 2017 року триватиме до 1 квітня. Зазначимо, декларації зобов'язані подати державні службовці (президент, члени уряду, народні депутати, депутати місцевих рад та інші посадові особи місцевого самоврядування), військові чиновники, судді, керівники підрозділів Національного антикорупційного бюро, СБУ, прокуратури та інших відомств. Крім того, вперше е-декларації мають подати члени громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, а також рад громадського контролю при державних органах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд відмовився розсекретити електронні декларації військових прокурорів.

Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.