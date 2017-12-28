Голова НАЗК за рік заробила мільйон гривень
- Сьогодні, 12:59
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Розсилка
Надія Корчак
Фото: Главком
Корчак цього року отримала матеріальну допомогу на оздоровлення – 107,2 тис. гривень
Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.
Про це зазначається в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає «Українська правда» з посиланням на проект «Марлін».
Так, відповідно до окладу Корчак нарахували 387,7 тисяч гривень. Крім того, стільки ж вона заробила за інтенсивність праці.
Надбавка за вислугу років своєю чергою склала 193,8 тис. гривень, а матеріальна допомога на оздоровлення – 107,2 тис. гривень.
Зауважимо, що податків Корчак заплатила на суму у 14,6 тисяч гривень.
Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень.