Голова НАЗК за рік заробила мільйон гривень

Корчак цього року отримала матеріальну допомогу на оздоровлення – 107,2 тис. гривень

Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками. Про це зазначається в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає «Українська правда» з посиланням на проект



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Надія Корчак Фото: Главком

Корчак цього року отримала матеріальну допомогу на оздоровлення – 107,2 тис. гривень

Упродовж січня-листопада 2017 року очільниця Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак загалом заробила 987 тисяч гривень зарплати включно з надбавками та вирахуваними податками.

Про це зазначається в Інформації про нарахування виплат голові НАЗК, передає «Українська правда» з посиланням на проект «Марлін».

Так, відповідно до окладу Корчак нарахували 387,7 тисяч гривень. Крім того, стільки ж вона заробила за інтенсивність праці.

Надбавка за вислугу років своєю чергою склала 193,8 тис. гривень, а матеріальна допомога на оздоровлення – 107,2 тис. гривень.

Зауважимо, що податків Корчак заплатила на суму у 14,6 тисяч гривень.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко отримав за листопад зарплату у розмірі 28 тисяч гривень.