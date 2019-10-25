НАЗК розширило коло близьких осіб та членів сім’ї декларантів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Укрінформ

Відтепер термін «близькі особи» у законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки)

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу на розширення кола близьких осіб та членів сім’ї суб’єктів декларування відповідно до змін, які внесені в Закон України «Про запобігання корупції» та набрали чинності 18 жовтня. Про це повідомляє пресцентр НАЗК.

Відтепер термін «близькі особи» в Законі застосовується до племінника і племінниці, а також до батька та матері дружини (чоловіка) сина (дочки).

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.

Нагадаємо, що на коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи: публічним службовцям заборонено мати таких осіб у прямому підпорядкуванні.

Крім цього, до складу Громадської ради при Національному агентстві не можуть входити особи, близькі особи яких є або, незалежно від тривалості, були працівниками Національного агентства протягом останніх трьох років.

Нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України «Про запобігання корупції») набудуть чинності з 1 січня 2020 року.