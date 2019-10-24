НАЗК виявило недостовірні дані в декларації гендиректора «Борисполя» Рябікіна на 10,6 млн



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Загальна сума недостовірних відомостей у декларації Павла Рябікіна за 2016 рік становить понад 10,6 млн грн Фото: Главком

Павло Рябікін у декларації за 2016 вказав недостовірні відомості про належне йому стояночном судні «Рапан» і він отримує дохід від надання майна в оренду

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило недостовірні дані в декларації генерального директора міжнародного аеропорту «Бориспіль» Павла Рябікіна за 2016 рік на суму 10,6 млн грн. Про це сказано у повідомленні пресслужби НАЗК.

Рябікін у декларації за 2016 вказав недостовірні відомості про належне йому стояночном судні «Рапан» і він отримує дохід від надання майна в оренду.

Крім того, він не задекларував власні корпоративні права та права дочки, не вказав відомості про нежитлових приміщеннях, автомобілі дочки та її дохід від зайняття підприємницькою діяльністю.

Обгрунтовані висновки щодо ознак кримінального правопорушення будуть спрямовані в Національне антикорупційне бюро.

Нагадаємо, Кабмін призначив Рябікіна генеральним директором аеропорту «Бориспіль» 1 березня 2017 року.

У січні-вересні 2019 року аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 22,5%, або на 2,133 млн пасажирів, до 11,623 млн пасажирів порівняно з аналогічним періодом 2018 року.