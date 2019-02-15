НАЗК викликало кандидата у президенти для надання пояснень



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Сергій Тарута має прибути до НАЗК 20-21 лютого протягом робочого дня

Національне агентство з питань запобігання корупції викликає кандидата у президенти України на виборах 2019 Сергія Таруту для пояснень у справі про конфлікт інтересів.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Вказано, що агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог закону «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, сумісництва та суміщення, повідомлення про суттєві зміни у майновому стану, подання щорічної декларації.

«Запрошено 10 осіб прибути до Національного агентства для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів… Таруту Сергія Олексійовича, народного депутата України, 20-21 лютого протягом робочого дня», – сказано у повідомленні.

Крім того, до агентства за порушення конфлікту інтересів викликали заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка (21 лютого о 10.00); депутата Южноукраїнської міської ради Володимира Венгера (20 лютого о 10.00).

Для пояснень щодо ознак неподання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані:

першого заступника міністра юстиції Олену Сукманову 20 лютого об 11.00;

прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Альону Скорікову 20 лютого о 10.00;

начальника відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму Головного управління Держпраці у Харківській області Віктора Горобця 19 лютого о 10.00;

заступника начальника відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області Олега Ловцова 19 лютого об 11.00.

Також за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення до агентства викликали першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Максима Нефьодова 20 лютого о 10.00. За ознаками невиконання законних вимог нацагентства – Березанського міського голову Київської області Володимира Тимченка 21 лютого з 09.30 до 12.00 та за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2017 рік – начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) на митній території Азовського моря Ірину Зіброву 19 лютого о 09.00.

«Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення», – нагадали у НАЗК.

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