НАЗК внесло приписи головам Держкіно та Держрезерву

В НАЗК зауважили, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення приписів голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку стосовно посадової особи Держкіно Мар’яна Луканя та голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку. Про це 26 квітня повідомляється на сайті НАЗК. Зазначається, що голова



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В НАЗК зауважили, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання

Національне агентство з питань запобігання корупції прийняло рішення про внесення приписів голові Державного агентства України з питань кіно Пилипу Іллєнку стосовно посадової особи Держкіно Мар’яна Луканя та голові Державного агентства резерву України Вадиму Мосійчуку.

Про це 26 квітня повідомляється на сайті НАЗК.

Зазначається, що голова Держрезерву в порушення частини четвертої статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» не надав запитувану Національним агентством інформацію та копії документів.

«Відповідний запит було надіслано у зв’язку з отриманням Національним агентством інформації про можливі порушення Головою Держрезерву вимог статті 28 Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Йдеться про прийняття керівником органу рішення про переведення зарплатних проектів працівників апарату Держрезерву на обслуговування іншого банку, у системі якого він раніше працював», - говориться у повідомленні.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає надати копії документів, які стали підставою для прийняття головою Держрезерву відповідного рішення.

Крім того, Національне агентство встановило, що начальник управління державного регулювання та реалізації кінопроектів Держкіно Мар’ян Лукань передав в управління належні йому корпоративні права на користь своєї дружини, чим порушив вимоги частини першої статті 36 Закону щодо заборони передання в управління корпоративних прав на користь членів своєї сім’ї.

Також посадовець письмово не повідомив НАЗК про передачу корпоративних прав та, відповідно, не надав нотаріально засвідчену копію укладеного договору, чим порушив вимоги частини п’ятої статті 36 Закону.

«Національне агентство вимагає провести службове розслідування, вжити заходів щодо усунення виявлених порушень та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності», - підкреслюється у повідомленні.

В НАЗК заявили, що приписи Національного агентства є обов’язковими до виконання. За їх невиконання керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену статтею 188-46 КУпАП.

Нагадаємо, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.