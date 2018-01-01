НАЗК внесло припис очільнику «Укрзалізниці»

«Укрзалізниця» не проводила оцінку корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. Про це повідомляє прес-служба НАЗК. «Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання вимог закону «Про запобігання



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В.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов

«Укрзалізниця» не проводила оцінку корупційних ризиків

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання вимог закону «Про запобігання корупції» прийняло рішення про внесення припису в.о. голови правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», - йдеться в повідомленні.

В прес-службі зазначають, що згідно з нормами вказаного закону, керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Подібне положення прописане в антикорупційній програмі ПАТ «Укрзалізниця».

Проте, оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ «Укрзалізниця» не проводилася, заявили в НАЗК.

«До вказаного могло призвести, серед іншого, невведення окремої посади відповідно до вимог частини п’ятої статті 62 Закону особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом - Уповноважений), та непризначення особи на цю посаду, яка б могла займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ «Укрзалізниця», - повідомили у прес-службі.

Встановлено, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Національним агентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи.

Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду Уповноваженого також відображена у внесеному Національним агентством приписі.

У січня припис від НАЗК отримав директор НАБУ Артем Ситник.

Раніше голова Держкіно Пилип Іллєнко пообіцяв оскаржити у судовому порядку дії НАЗК, яке підозрює його у конфлікті інтересів через премію двоюрідної сестри.