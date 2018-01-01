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    НАЗК внесло припис очільнику «Укрзалізниці»

    «Укрзалізниця» не проводила оцінку корупційних ризиків
    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову.  Про це повідомляє прес-служба НАЗК. «Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання вимог закону «Про запобігання
    • Сьогодні, 07:03
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    В.о. голови правління &laquo;Укрзалізниці&raquo; Євген Кравцов
    В.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов

    «Укрзалізниця» не проводила оцінку корупційних ризиків

    Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло припис в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгену Кравцову. 

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    «Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами проведеної позапланової перевірки дотримання вимог закону «Про запобігання корупції»  прийняло рішення про внесення припису в.о. голови правління публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», - йдеться в повідомленні.

    В прес-службі зазначають, що згідно з нормами вказаного закону, керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Подібне положення прописане в антикорупційній програмі ПАТ «Укрзалізниця».

    Проте, оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ «Укрзалізниця» не проводилася, заявили в НАЗК.

    «До вказаного могло призвести, серед іншого, невведення окремої посади відповідно до вимог частини п’ятої статті 62 Закону особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом - Уповноважений),  та непризначення особи на цю посаду, яка б могла займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ «Укрзалізниця», - повідомили у прес-службі.

    Встановлено, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Національним агентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи. 

    Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду Уповноваженого також відображена у внесеному Національним агентством приписі.

    У січня припис від НАЗК отримав директор НАБУ Артем Ситник.

    Раніше голова Держкіно Пилип Іллєнко пообіцяв оскаржити у судовому порядку дії НАЗК, яке підозрює його у конфлікті інтересів через премію двоюрідної сестри.

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