Названі найбільш небезпечні міста світу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом у рейтинг увійшли 327 міст

Найбільш небезпечним містом світу є Сан-Педро-Сула, що в Гондурасі – індекс його криміногенності становить 85,18.

Про це йдеться в рейтингу системи Numbeo за 2018 рік.

У десятку «найзлочинніших міст» також увійшла столиця Венесуели Каракас, столиця Папуа Нової Гвінеї Порт-Морсбі, бразильські міста Форталеза, Сальвадор і Ресіфі, південноафриканські Дурбан, Йоганнесбург та Преторія, й місто Порт-оф-Спейн у Тринідад і Тобаго.

Загалом у рейтингу 327 міст. Є у ньому одразу три українських – Київ, Харків та Львів. Столиця України посідає 130 місце у списку з індексом 47,9, Харків – 139 (46,77), а Львів 207 з індексом 39,92.

Разом з тим є й індекс безпечності. Для Києва він становить 52,1, для Харкова 53,23, для Львова 60,08.

Рейтинг заснований на опитуванні відвідувачів веб-сайту, який фільтрується від спаму та можливих махінацій. Людям пропонують оцінити рівень злочинності в місті, наскільки їм страшно ходити ним вдень або вночі, наскільки вони бояться пограбувань або насильства тощо.

Стверджується, що така оцінка достатньо точна, хоча і не є офіційною статистикою, адже люди в деяких країнах набагато частіше повідомляють про злочин, ніж в інших країнах, дані можуть бути підроблені державними установами, а також інформація про злочини в деяких країнах просто є недоступною.

Згідно з рейтингом, найбільш безпечним визнано місто в ОАЕ Абу-Дабі. У десятці - також столиця Катару Доха, японські міста Осака й Токіо, канадський Квебек, столиця Сингапуру, швейцарський Базель, німецький Мюнхен, російський Нижній Новгород та столиця ОАЕ Дубай.

Раніше повідомлялося, що Барселона очолила список європейських міст, жителі яких найбільше страждають від напливу туристів.

Джерело: ТСН