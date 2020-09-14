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    Названі три головні експортні товари України

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    Крім того, показали найпопулярніші товари для імпорту&nbsp;до України - Названі три головні експортні товари України
    Крім того, показали найпопулярніші товари для імпорту до України

    Україна експортувала на зовнішні ринки зерна на $5,9 млрд

    За підсумками січня-серпня 2020 року самим експортним товаром з України стало зерно. Про це свідчать дані Державної митної служби.

    У трійку найбільш експортованих з України товарів у звітному періоді увійшли:

    1. зерно – на $ 5,9 млрд;
    2. чорні метали – на $ 5,2 млрд;
    3. соняшникова олія – на $ 3,4 млрд.

    У той же час, згідно з даними ГТС, найбільше в Україні за підсумками 8 місяців поточного року було імпортовано палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – на $ 5,1 млрд.

    Найбільше імпортували до України:

    1. палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $5.1 млрд
    2. машини, обладнання і механічні пристрої – $3,7 млрд
    3. електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура – $3,3 млрд.

    Нагадаємо, що в Україні зафіксовані рекордні ціни на соняшникову олію.

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