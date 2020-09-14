Названі три головні експортні товари України
Крім того, показали найпопулярніші товари для імпорту до України
Україна експортувала на зовнішні ринки зерна на $5,9 млрд
За підсумками січня-серпня 2020 року самим експортним товаром з України стало зерно. Про це свідчать дані Державної митної служби.
У трійку найбільш експортованих з України товарів у звітному періоді увійшли:
- зерно – на $ 5,9 млрд;
- чорні метали – на $ 5,2 млрд;
- соняшникова олія – на $ 3,4 млрд.
У той же час, згідно з даними ГТС, найбільше в Україні за підсумками 8 місяців поточного року було імпортовано палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – на $ 5,1 млрд.
Найбільше імпортували до України:
- палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $5.1 млрд
- машини, обладнання і механічні пристрої – $3,7 млрд
- електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура – $3,3 млрд.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовані рекордні ціни на соняшникову олію.