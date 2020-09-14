Названі три головні експортні товари України



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Крім того, показали найпопулярніші товари для імпорту до України

Україна експортувала на зовнішні ринки зерна на $5,9 млрд

За підсумками січня-серпня 2020 року самим експортним товаром з України стало зерно. Про це свідчать дані Державної митної служби.

У трійку найбільш експортованих з України товарів у звітному періоді увійшли:

зерно – на $ 5,9 млрд; чорні метали – на $ 5,2 млрд; соняшникова олія – на $ 3,4 млрд.

У той же час, згідно з даними ГТС, найбільше в Україні за підсумками 8 місяців поточного року було імпортовано палива мінерального, нафти і продуктів її перегонки – на $ 5,1 млрд.

Найбільше імпортували до України:

палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки – $5.1 млрд машини, обладнання і механічні пристрої – $3,7 млрд електричні машини та обладнання до них, аудіо та відеоапаратура – $3,3 млрд.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовані рекордні ціни на соняшникову олію.