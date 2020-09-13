В Україні зафіксовані рекордні ціни на соняшникову олію



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У середньому за останні 3 сезони спред між зазначеними ціновими показниками становив дещо більше 15 $/т

Згідно з оцінками аналітиків експорт соняшникової олії з України може скласти близько 6,2 млн тонн

Станом на 10 вересня середні ціни попиту на соняшникову олію на базисі FOB (Вільно на борту) в Україні досягли 915 $/т, що є рекордним показником за останні 7 років.

Про це повідомляє apk-inform.com.

«Ціни на українську продукцію сформувалися в середньому на 60 $/т вище, ніж на експортні партії соняшникової олії в Росії на тому самому базисі, що також є максимальним значенням за вказаний період. Раніше спред у розмірі 50−55 $/т фіксувався лише в грудні 2019 року-січні 2020 року», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середньому за останні 3 сезони спред між зазначеними ціновими показниками становив дещо більше 15 $/т. Основною причиною ситуації, що склалася на старті 2020/21 МР, є інтенсивне зростання цін на соняшникову олію як в Україні, так і в Росії під впливом негативних агрокліматичних умов.

«При цьому на тлі активного експорту продукту за підсумками 2019/20 МР у Росії сформувалися рекордно низькі запаси, оцінювані аналітиками агентства лише в 43,8 тис. тонн, що на 67% нижче за показник попереднього сезону. Відповідно, кількість пропозицій соняшникової олії для експорту в РФ є обмеженою, і ціни в основному є декларативними», – пояснюють експерти.

Слід додати, що згідно з оцінками аналітиків ІА «АПК-Інформ», у 2020/21 МР експорт соняшникової олії з України може скласти близько 6,2 млн тонн (-6% до показника сезону-2019/20), а з Росії – 3,8 млн тонн (-8%).

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