Названо категорію громадян, яких не призиватимуть до армії

Відповідний законопроєкт підтримала Верховна Рада

Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому законопроєкт, який передбачає зміни в законі щодо відстрочки від призову на строкову військову службу деяких категорій громадян.

Згідно з цими змінами, обов’язковий призов не поширюється на співробітників служби цивільного захисту.

Згідно з законопроєктом, тепер від призову до армії звільняються всі співробітники рядового і начальницького складу «служби цивільного захисту – на весь період їх служби».

Документ розробила Державна служба з надзвичайних ситуацій за власною ініціативою.

«Відповідний законопроєкт підтримала Верховна РадаОргани та підрозділи ДСНС як у мирний час, так і в особливий період постійно забезпечують реагування на надзвичайні ситуації природного та техногенного характеру, гасіння пожеж на всій території держави, здійснюють заходи щодо гуманітарного розмінування місцевості та об’єктів інфраструктури на території Донецької та Луганської областей, виконують завдання з фортифікаційного облаштування оборонних рубежів і доставки гуманітарних вантажів, – йдеться в пояснювальній записці.

Ухвалення відповідних змін дозволить за рахунок призовників здійснити комплектування людськими ресурсами органів та підрозділів ДСНС, що дасть змогу якісно виконувати завдання за призначенням у мирний час та в особливий період, а також у разі введення надзвичайного стану та проведення цільової мобілізації.