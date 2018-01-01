Названо перших лауреатів премії BAFTA
- Сьогодні, 01:42
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Кращою анімаційною картиною стала «Таємниця Коко»
Стали відомі перші лауреати премії Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).
Про це повідомляє прес-служба організації.
Кращою анімаційною картиною стала «Таємниця Коко». Нагороду в категорії «Кращий британський фільм» отримала драма режисера Мартіна Макдонаха «Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі».
Південнокорейський трилер режисера Пак Чхан Ука «Служниця» удостоївся нагороди за «Кращий фільм іноземною мовою».
Джеймс Айворі отримав премію за «Кращий адаптований сценарій» до фільму «Клич мене своїм ім'ям».
Французький композитор Олександр Депла став лауреатом премії за музику до фільму «Форма води», а кращою документальною картиною став фільм «Я вам не негр» режисера Рауля Пека.