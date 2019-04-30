Названо топ-20 країн-покупців українських яєць



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Наша країна поставила на зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць

Сумарно ж експорт яєць за останні два роки виріс на 931 834 000 штук

У минулому, 2018, році українські птахівники заробили $93,1 млн від експорту курячих яєць. Україна експортувала яйця до 205 країн світу, пише «Агрополіт».

Топ-20 покупців виглядає так: ОАЕ, Ірак, Катар, Оман, Сьєрра-Ліоне, Ліберія, Латвія,Молдова, Гамбія, Джибуті, Бахрейн, Екваторіальна Гвінея, Саудівська Аравія, Конго, Гонконг, Грузія, Туреччина, Гаїті, Німеччина.

Сумарно ж експорт яєць за останні два роки виріс на 931 834 000 штук. У відсотках ці дані по роках мають такий вигляд: щодо 2017-го показники 2018 року зросли на 20%, а до 2016 року — на 110%.

Наша країна поставила на зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць, тоді як у минулому році було 1 487 634 000 шт. Тобто за рік птахівники наростили експорт на 20% (майже 300 млн штук).