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    Названо топ-20 країн-покупців українських яєць

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    Наша країна поставила на зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць - Названо топ-20 країн-покупців українських яєць
    Наша країна поставила на зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць

    Сумарно ж експорт яєць за останні два роки виріс на 931 834 000 штук

    У минулому, 2018, році українські птахівники заробили $93,1 млн від експорту курячих яєць. Україна експортувала яйця до 205  країн  світу, пише «Агрополіт».

    Топ-20 покупців виглядає так: ОАЕ, Ірак, Катар, Оман, Сьєрра-Ліоне, Ліберія, Латвія,Молдова, Гамбія, Джибуті, Бахрейн, Екваторіальна Гвінея, Саудівська Аравія, Конго, Гонконг,  Грузія, Туреччина, Гаїті, Німеччина.

    Сумарно ж експорт яєць за останні два роки виріс на 931 834 000 штук. У відсотках ці дані по роках мають такий вигляд: щодо 2017-го показники 2018 року зросли на 20%, а до 2016 року — на 110%.

    Наша країна поставила на зовнішні ринки у 2018 році 1 780 228 000 шт. яєць, тоді як у минулому році було 1 487 634 000 шт. Тобто за рік птахівники наростили експорт на 20% (майже 300 млн штук).

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