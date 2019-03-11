«Не заспокоїмося, поки не досягнемо мети»: у мережу «злили» розмову Тимошенко і Коломойського



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Абоненти під час телефонної розмови попрощалися словами «обіймаю міцно» та «цілую»

Судячи з аудіозапису, Тимошенко дзвонила, щоб привітати Коломойського з днем народження

У мережі з’явилася приватна телефонна розмова, ймовірно, між лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко та олігархом Ігорем Коломойського.

Відповідний запис, датований лютим 2019 року, оприлюднено 7 березня на британському сервісі Liveleak, який називають «сайтом зливів».

Судячи з аудіозапису, Тимошенко дзвонила, що привітати Коломойського з днем народження, пише Znaj.ua.

«Привіт, іменинник! Вітаю тебе з днем народження! Хочу подякувати в твій день народження за все. За те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах», - сказав російською голос, схожий на голос Юлії Тимошенко.

Вона побажала олігарху, щоб йому «дали спокій», а також, щоб «все найгірше залишилося позаду у новому році».

У відповідь Коломойський підбадьоруюче сказав: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося».

«Ні, це однозначно!», - схвально відповіла політик.

«Я дуже ціную те, що ти робиш. Дуже», - резюмувала Тимошенко, висловивши надію, що вони скоро побачаться.

Після цього абоненти попрощалися: «Бувай. Обіймаю міцно», - сказала Тимошенко. Олігарх натомість відповів: «Цілую».

Як відомо, це не перша «злита» у мережу телефонна розмова Коломойського: раніше екс-главу ЦВК Михайла Охендовського записали в офісі «Укропу». Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в інтернеті можна знайти розмови олігарха з депутатами Іванчуком з «Народного фронту» і Найємом з БПП.

Натомість Коломойський відкидає заяви про те, що саме він записує свої розмови, а потім публікує їх з «виховною» метою.

Нагадаємо, раніше у фільмі ВВС Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського.