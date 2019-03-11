  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Не заспокоїмося, поки не досягнемо мети»: у мережу «злили» розмову Тимошенко і Коломойського

    • Розсилка
    Абоненти під час телефонної розмови попрощалися словами&nbsp;&laquo;обіймаю міцно&raquo; та &laquo;цілую&raquo; - «Не заспокоїмося, поки не досягнемо мети»: у мережу «злили» розмову Тимошенко і Коломойського
    Абоненти під час телефонної розмови попрощалися словами «обіймаю міцно» та «цілую»

    Судячи з аудіозапису, Тимошенко дзвонила, щоб привітати Коломойського з днем народження

    У мережі з’явилася приватна телефонна розмова, ймовірно, між лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко та олігархом Ігорем Коломойського.

    Відповідний запис, датований лютим 2019 року, оприлюднено 7 березня на британському сервісі Liveleak, який називають «сайтом зливів».

    Судячи з аудіозапису, Тимошенко дзвонила, що привітати Коломойського з днем народження, пише Znaj.ua.

    «Привіт, іменинник! Вітаю тебе з днем народження! Хочу подякувати в твій день народження за все. За те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах», - сказав російською голос, схожий на голос Юлії Тимошенко.

    Вона побажала олігарху, щоб йому «дали спокій», а також, щоб «все найгірше залишилося позаду у новому році».

    У відповідь Коломойський підбадьоруюче сказав: «Ми ж поки мети не досягнемо – ми не заспокоїмося».

    «Ні, це однозначно!», - схвально відповіла політик.

    «Я дуже ціную те, що ти робиш. Дуже», - резюмувала Тимошенко, висловивши надію, що вони скоро побачаться. 

    Після цього абоненти попрощалися: «Бувай. Обіймаю міцно», - сказала Тимошенко. Олігарх натомість відповів: «Цілую».

    Як відомо, це не перша «злита» у мережу телефонна розмова Коломойського: раніше екс-главу ЦВК Михайла Охендовського записали в офісі «Укропу». Відео зустрічі Коломойського і Тимошенко теж було в ЗМІ, як і фото Луценка з Коломойським в Амстердамі. Також в інтернеті можна знайти розмови олігарха з депутатами Іванчуком з «Народного фронту» і Найємом з БПП. 

    Натомість Коломойський відкидає заяви про те, що саме він записує свої розмови, а потім публікує їх з «виховною» метою.

    Нагадаємо, раніше у фільмі ВВС Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського.

    Читайте також
    Юлія Тимошенко Батьківщина Ігор Коломойський олігархи політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ