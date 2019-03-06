В фільмі ВВС Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського



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Зеленського та Тимошенко назвали кандидатами Коломойського

На думку олігарха, Україна потребує мільйонів Зеленських

«Зеленський – це Коломойський № 1, а Тимошенко – Коломойський № 2». Так образно змалювала можливий склад другого туру президентських виборів виконавчий директор Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в фільмі британської компанії ВВС «Чи зможе комік стати наступним українським президентом». На думку Каленюк, простежуються зв’язки олігарха Ігор Коломойського як з Володимиром Зеленським, який може стати сенсацією президентських виборів, так і з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

Сам Коломойський в цьому ж фільмі заявив, що для нього Зеленський – «це не персоналія, це певний символ зміни поколінь». На думку олігарха, Україна потребує мільйонів Зеленських.

В рейтингу найбагатших людей світу 2018 року, який формує видання Forbes, Ігор Коломойський посідає третій рядок серед українців після Ріната Ахметова та Костянтина Жеваго зі статком в 1,1 млрд доларів.

Найбагатшою людиною світу вдруге визнаний засновник і керівник Amazon Джефф Безос. Його капітал зріс на $19 млрд - до $131 млрд.