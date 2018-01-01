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    Негода у США забрала життя вже 26 людей

    У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями
    Незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей. Про це повідомляє CBS. Згідно з інформацією телеканалу, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря побиті рекорди мінімальної температури в Портленді, штат Мен (-24 градусів Цельсія), а Бостон повторив мінімум 1896 року в -19 градусів.  У низці прибережних штатів
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    Снігопад у США
    Снігопад у США

    У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями

    Незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей. Про це повідомляє CBS.

    Згідно з інформацією телеканалу, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря побиті рекорди мінімальної температури в Портленді, штат Мен (-24 градусів Цельсія), а Бостон повторив мінімум 1896 року в -19 градусів. 

    У низці прибережних штатів вітер підняв високу хвилю, яка затопила вулиці розташованих на узбережжі населених пунктів.

    Зокрема, в штаті Массачусетс влада була змушена евакуювати частину населення, коли море затопило деякі вулиці і вода почала замерзати.

    Також були закриті декілька аеропортів, зокрема, аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку скасував вже понад 500 рейсів. У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями.

    5 січня повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей.

    Також «Главком» інформував, що у США температура повітря подекуди опустилася до -39.

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