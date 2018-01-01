Негода у США забрала життя вже 26 людей

У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями

Незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей. Про це повідомляє CBS. Згідно з інформацією телеканалу, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря побиті рекорди мінімальної температури в Портленді, штат Мен (-24 градусів Цельсія), а Бостон повторив мінімум 1896 року в -19 градусів. У низці прибережних штатів



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Снігопад у США

У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями

Незвично сильні для сходу США холоди призвели до загибелі 26 людей. Про це повідомляє CBS.

Згідно з інформацією телеканалу, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря побиті рекорди мінімальної температури в Портленді, штат Мен (-24 градусів Цельсія), а Бостон повторив мінімум 1896 року в -19 градусів.

У низці прибережних штатів вітер підняв високу хвилю, яка затопила вулиці розташованих на узбережжі населених пунктів.

Зокрема, в штаті Массачусетс влада була змушена евакуювати частину населення, коли море затопило деякі вулиці і вода почала замерзати.

Також були закриті декілька аеропортів, зокрема, аеропорт імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку скасував вже понад 500 рейсів. У лікарні надходить багато пацієнтів з обмороженнями.

5 січня повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки внаслідок сильних морозів загинуло щонайменше 19 людей.

Також «Главком» інформував, що у США температура повітря подекуди опустилася до -39.