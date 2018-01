Арктичне повітря заморозило США: температура повітря подекуди опустилася до -39

На горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 73 градуси

Хвиля крижаного арктичного повітря вкрила східне узбережжя та Середній Захід США, створивши небезпечні умови в той час, коли у суботу майже 100 мільйонів людей намагалися оговтатися після хуртовини, яка цього тижня скинула глибокий сніг у багатьох районах. Національна метеорологічна служба США повідомила, що екстремальні умови, викликані потужним



Фото: @stevedresner Журналіст на вулицях Бостона

Хвиля крижаного арктичного повітря вкрила східне узбережжя та Середній Захід США, створивши небезпечні умови в той час, коли у суботу майже 100 мільйонів людей намагалися оговтатися після хуртовини, яка цього тижня скинула глибокий сніг у багатьох районах.

Національна метеорологічна служба США повідомила, що екстремальні умови, викликані потужним арктичним потоком, який перемістився до північно-східної частини США з Канади і торкнувся більшості штатів на схід від річки Міссісіпі. Температура в Нью-Йорку і Бостоні досягла мінімуму мінус 13 градусів за Цельсієм.

Застереження про вітри та морози простяглися від Флориди до Нової Англії та внутрішніх штатів.

На горі Вашингтон в Нью-Гемпширі зареєстрована температура вітру мінус 73 градуси - за показниками від 6 січня це місце стало одним з найхолодніших на планеті. Фактична температура була мінус 38.

Frigid temperatures and dangerous wind chills have enveloped much of the eastern U.S. this weekend. Take precautions to prevent frostbite while outdoors. https://t.co/KYDCR3Yxyy https://t.co/ivENb1NI5W pic.twitter.com/LHSfTd0YLm — NWS (@NWS) January 6, 2018

У деяких районах мешканців попередили, що оголена шкіра може обморозитися за лічені хвилин. Міста від Г'юстона до Бостона активізували зусилля, спрямовані на те, щоб привести безхатченків до притулків.

Холод ускладнив очищення доріг від снігу та льоду після того, як хуртовина пройшла через східне узбережжя у четвер та п’ятницю минулого тижня, змусивши закрити сотні шкіл та призупинити чи зменшити обслуговування служби залізничного транспорту.

Міжнародний аеропорт імені Джона Ф. Кеннеді в Нью-Йорку повідомив, що взаємодіє з авіакомпаніями і Федеральною авіаційною адміністрацією, щоб обмежити польоти «поки не буде достатньої кількості воріт для обробки відкладених рейсів», починаючи з 4 січня.

Can you see wind from space? Not exactly, but our #GOESEast satellite did capture the clouds and moisture from the #BombCyclone #blizzard heading out to sea today as the arctic #chill descended on the eastern U.S. More #cool GOES imagery: https://t.co/mbgRYot60A pic.twitter.com/dnf606CCdz — NOAA Satellites (@NOAASatellites) January 5, 2018

У багатьох частинах східних Сполучених Штатів температура впала нижче за мінус 18 градусів Цельсія, у найхолодніших місцях країни – мінус 39 градусів.

#ICYMI: That's one way to stay warm! @JMichaelsNews got this woman to give us a special music performance during #WinterStormGrayson in #NYC! pic.twitter.com/Rgi30y2ZRf — AMHQ (@AMHQ) January 6, 2018

More issues for @JFKairport. @PortNYNJ confirms 2 passenger jets collided at #jfkairport early Saturday. The wing of a China Southern plane hit the tail of a Kuwait airliner. No one was injured. Photo: @AlexInAir pic.twitter.com/k5wwGXBC52 — AMHQ (@AMHQ) January 6, 2018

Через холодну та сніжну погоду загинуло щонайменше 18 осіб. На відлигу метеорологи очікують у понеділок, 8 січня, коли температура почне підніматися вище нуля.

Джерело: Радіо Свобода