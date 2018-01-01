Негода в Україні: майже 150 населених пунктів залишаються без електрики

Найбільше знеструмлених населених пунктів на Одещині

Знеструмленими станом на 7:00 22 січня залишаються 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Ці села й містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру). «У місті Вилкове (Одеської області