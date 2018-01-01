Негода в Україні: майже 150 населених пунктів залишаються без електрики
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Найбільше знеструмлених населених пунктів на Одещині
Знеструмленими станом на 7:00 22 січня залишаються 102 населених пункти на Одещині та 44 – на Черкащині.
Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Ці села й містечка були знеструмлені ще 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру).
«У місті Вилкове (Одеської області – ред.) тривають роботи з відновлення електропостачання. Для енергозабезпечення насосної станції та лікарні міста залучено 2 пересувні електростанції ДСНС. Населений пункт водопостачанням забезпечений, теплопостачанням – частково. У Вилківській міській лікарні облаштовано пункт обігріву для населення міста», – йдеться у повідомленні.
Рятувальники попередили про «суттєве ускладнення погодних умов» в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.
Мер Ізмаїла (Одеська область) Андрій Абрамченко оприлюднив фото повалених негодою бетонних електричних опор, якими подавалося електроживлення споживачам міста.