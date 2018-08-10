«Немає в російській армії»: Турчинов розповів про унікальність нової української зброї



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Facebook Олександра Турчинова

За словами секретаря РНБО, зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці натівського 155 калібру

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна має нову потужну зброю.

Про це він написав 10 серпня на своїй сторінці у Facebook.

«Зараз відбуваються випробування нової 155-мм самохідної гаубиці натівського 155 калібру. Зброя такого калібру була відсутня в наших ЗСУ, її не було в радянській армії, її немає і в сучасній російській армії», - підкреслив Турчинов.

Секретар РНБО зауважив, що стандартам НАТО також відповідає як система управління гарматою, так і технологія її виготовлення - на українських оборонних підприємствах.

Нагадаємо, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що на полігоні в Озерному Житомирської області 10 серпня відбувалася демонстрація нової української 155-мм самохідної артилерійської установки (САУ) «Богдана» представникам військово-політичного керівництва України.

Саме цей зразок братиме участь у військовому параді в День Незалежності 24 серпня.