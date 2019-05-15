Непалець встановив світовий рекорд, піднявшись на Еверест 23-й раз



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Камі Рита вперше піднявся на Еверест в 1994 році

Камі Рита заявив, що планує зупинитися після 25 сходжень

Непалець Камі Рита встановив світовий рекорд, піднявшись на гору Еверест у 23-й раз.

Про це повідомило в середу агентство Kyodo.

49-річний Камі Рита завершив чергове сходження на Еверест о 07:50 за місцевим часом.

Перед тим, як вирушити до вершини гори, Рита заявив, що планує зупинитися після 25 сходжень.

Як відомо, Камі Рита вперше піднявся на Еверест в 1994 році. Свій останній підйом він здійснив 16 травня 2018 року.

Раніше повідомлялося, що влада Непалу відправить на найвищу гору світу Еверест експедицію альпіністів, які мають визначити точну висоту гори.

Офіційна висота Евересту складає 8 848 метрів - цю цифру в 1954 встановила експедиція альпіністів. Проте ряд вчених вважають, що після потужного землетрусу в 2015 році гора осіла.

Джерело: Інтерфакс-Україна