Nestle частково виконала прохання Зеленського і не годуватиме росіян KitKat та Nesquik

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до швейцарців згадав про компанію Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до швейцарців згадав про компанію Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку

У Росії швейцарська компанія реалізовуватиме дитяче харчування

Швейцарська компанія Nestle заявила, що її продукція KitKat і Nesquik, не буде представлена на російському ринку із-за війни в Україні. Відповідну заяву 23 березня опубліковано на сайті компанії.

«Ми призупиняємо роботу відомих брендів Nestle як KitKat і Nesquik. Ми вже зупинили ввезення та експорт необхідних товарів в Росію та з Росії, припинили рекламу та призупинили всі капітальні інвестиції в цій країні. Ми повністю дотримуємося всіх міжнародних санкцій щодо Росії», − сказано у заяві.

Водночас компанія Nestle наголосила, що її діяльність у Росії буде зосереджена на забезпеченні основними продуктами харчування, зокрема, дитячим харчуванням та медичним/лікарняним харчуванням, а не отриманні прибутку.

Також Nestle запевнила: в разі отримання прибутку в Росії направить його благодійним організаціям.

Нагадаємо, що 19 березня Президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну. Окремо глава держави згадав про швейцарську компанію Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку. Він додав, що «Good food. Good life», тобто «Хороша їжа. Хороше життя», – так звучить слоган швейцарської компанії Nestle, яка відмовляється залишати Росію.

«Я хочу, щоб всі ви, швейцарці, стали зараз – як всі ми, українці. Хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир і зупинити будь-які війни. Бо, коли Швейцарія з вами – ви точно успішні. Бо, коли Україна з вами, ви точно міцні», – сказав Зеленський.