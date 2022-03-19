Зеленський звернувся до швейцарців із важливим закликом (відео)

Президент вчергове згадав про швейцарську компанію Nestle, яка відмовляється йти з російського ринку

Президент України Володимир Зеленський закликав швейцарський бізнес припинити співпрацю з РФ, а банки заморозити активи тих, хто розв’язав війну. Про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні до швейцарців.

«І так само, як мені хотілося, щоб українці жили, як швейцарці... Так само я хочу, щоб ви стали, як українці. В боротьбі проти зла. Щоб не було питання про банки, про ваші банки, де зберігаються гроші всіх тих, хто розв’язав цю війну. Це болісно, це неприємно. Але це також боротьба проти зла», – сказав він.

Президент наголосив на необхідності повного заморожування їхніх активів.

«Я хочу, щоб ви стали українцями, які відчувають, що це таке, коли руйнують мирні міста. Руйнують за наказами тих, хто любить жити у ваших громадах, у прекрасних швейцарських громадах, хто насолоджується нерухомістю у ваших містах», – зазначив він.

На думку Зеленського, також буде справедливим позбавити їх цього привілею, позбавити того, що вони забирають в українців.

«Я хочу, щоб ви були, як українці, в питанні про бізнес. Про бізнес, який працює в Росії попри усе. Попри усіх наших вбитих дітей. Попри вбитих людей. Попри зруйновані міста. Як наше місто Маріуполь, героїчний Маріуполь, який вже тижні перебуває у повній блокаді без їжі, без води, без електрики і під бомбами», – підкреслив глава держави.

Він додав, що «Good food. Good life», тобто «Хороша їжа. Хороше життя», – так звучить слоган швейцарської компанії Nestle, яка відмовляється залишати Росію.

«Я хочу, щоб всі ви, швейцарці, стали зараз – як всі ми, українці. Хочу, щоб ми з вами зараз не втратили наш спільний шанс. Шанс повернути мир і зупинити будь-які війни. Бо, коли Швейцарія з вами – ви точно успішні. Бо, коли Україна з вами, ви точно міцні», – сказав Зеленський.

За його словами, у липні у швейцарському Лугано запланована велика конференція «заради трансформації України».

«Як і черговий саміт перших леді та джентльменів. І я вірю, я знаю, що ми можемо їх провести у цьому році на вашій землі. Заради відновлення й розвитку України. Заради того, щоб ви мали нагоду знову і знову проявляти все те найкраще, що є у ваших серцях, у наших серцях. В серцях усіх тих людей, хто бореться за свободу», – підсумував Зеленський.

Автор: Офіс президента

Нагадаємо, раніше компанія Nestle повідомляла, що зупиняє інвестиції в РФ і відмовляється від реклами у цій країні. При цьому російські заводи Nestle продовжують роботу в штатному режимі.

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