Нетверезий священик, якого зупинили патрульні, пояснив свій стан Святим Причастям

«Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп’яніння», - написав у поясненні поліції священик

У суботу патруль поліції затримав біля села Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області вященика, який керував автомобілем у нетверезому стані. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області. Як зазначається, під час патрулювання дороги Н-10 екіпаж зупинив автомобіль



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Авто священика

«Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп’яніння», - написав у поясненні поліції священик

У суботу патруль поліції затримав біля села Марківці Тисменицького району Івано-Франківської області вященика, який керував автомобілем у нетверезому стані.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-служба патрульної поліції Івано-Франківської області.

Як зазначається, під час патрулювання дороги Н-10 екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ з несправними освітлювальними приладами. Виявилося, що 38-річний водій був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Він погодився пройти тест на вміст алкоголю в крові на місці, але згодом почав уникати огляду.

Потім чоловік зізнався, що тест може бути позитивним, бо він священик і приймав Святе Причастя.

«Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп’яніння», - написав він у поясненні.

Водія доставили в медзаклад. У його крові зафіксували 0,42 проміле алкоголю. Медики засвідчили, що чоловік нетверезий.

Також затриманий додав, що такий результат міг бути не лише від Причастя, а й від 50 грамів горілки, які він випив перед цим на поминках.

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