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    Невгамовний пес зірвав прямий етер на телеканалі CNN (відео)

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    Невгамовний пес зірвав прямий етер на телеканалі CNN (відео)
    Фото: pixabay

    Веселий пес Фаучі розсмішив і господиню, і телеведучу, і глядачів

    Пес на прізвисько Фаучі увірвався в прямий ефір під час інтерв'ю міністра охорони здоров'я США Донни Шалейли (його хазяйки) і телеведучої Фредріки Уітфілд на каналі CNN. Кумедний ролик політикиня опублікувала на своїй офіційній сторінці у Facebook.

    Жінки обговорювали законопроєкт про стимулювання економіки під час пандемії, коли за кадром пролунав гучний гавкіт. Господині довелося взяти собаку на руки, щоби трохи його втихомирити. Однак вихованець продовжив бешкетувати. Він гавкав, не звертаючи уваги на хазяйку.

    Врешті Фаучі розсмішив і господиню, і телеведучу, і глядачів. Донна пожартувала, що йому просто не сподобалася тема їхньої розмови.

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    Теги: США тварини Facebook
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