Бездомна собака з Запоріжжя переїхала в Нью-Йорк і стала моделлю Vogue

За волю до життя її так і назвали Воля і знайшли господарів у Нью-Йорку, а у Vogue дізналися її історію і запросили на зйомки

Собаку колись отруїли догхантери, а волонтери знайшли і виходили

Собака-безхатько з Запоріжжя на кличку Воля стала моделлю Vogue. Про це розповіла Інна Позднякова, волонтерка.

За словами Інни, собаку колись отруїли догхантери.

«Вони розкидують отруту вулицями, а собаки їдять і помирають у муках», – пояснила волонтерка.

Зазначається, що собаку у страшних конвульсіях знайшли волонтери з організації «Добрі ручки» і виходили, а за волю до життя назвали Волею.

Пізніше мужній собаці знайшли господарів аж у Нью-Йорку!

«Ми два місяці збирали усі документи, уявіть, вуличну собаку у США відправити!» – згадує Інна Позднякова, волонтерка.

А у Vogue дізналися історію Волі і запросили зніматися! Дівчата рекламували одяг з песиками – тваринами з притулків.

Волонтери кажуть, що Волі реклама вже не потрібна, бо має дім та люблячих господарів.

Нагадаємо, на Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій.