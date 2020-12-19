Бездомна собака з Запоріжжя переїхала в Нью-Йорк і стала моделлю Vogue
Собаку колись отруїли догхантери, а волонтери знайшли і виходили
Собака-безхатько з Запоріжжя на кличку Воля стала моделлю Vogue. Про це розповіла Інна Позднякова, волонтерка.
За словами Інни, собаку колись отруїли догхантери.
«Вони розкидують отруту вулицями, а собаки їдять і помирають у муках», – пояснила волонтерка.
Зазначається, що собаку у страшних конвульсіях знайшли волонтери з організації «Добрі ручки» і виходили, а за волю до життя назвали Волею.
Пізніше мужній собаці знайшли господарів аж у Нью-Йорку!
«Ми два місяці збирали усі документи, уявіть, вуличну собаку у США відправити!» – згадує Інна Позднякова, волонтерка.
А у Vogue дізналися історію Волі і запросили зніматися! Дівчата рекламували одяг з песиками – тваринами з притулків.
Волонтери кажуть, що Волі реклама вже не потрібна, бо має дім та люблячих господарів.
Нагадаємо, на Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій.