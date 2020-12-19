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    Бездомна собака з Запоріжжя переїхала в Нью-Йорк і стала моделлю Vogue

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    За волю до життя її так і назвали Воля і знайшли господарів у Нью-Йорку, а у Vogue дізналися її історію і запросили на зйомки - Бездомна собака з Запоріжжя переїхала в Нью-Йорк і стала моделлю Vogue
    За волю до життя її так і назвали Воля і знайшли господарів у Нью-Йорку, а у Vogue дізналися її історію і запросили на зйомки

    Собаку колись отруїли догхантери, а волонтери знайшли і виходили

    Собака-безхатько з Запоріжжя на кличку Воля стала моделлю Vogue. Про це розповіла Інна Позднякова, волонтерка.

    За словами Інни, собаку колись отруїли догхантери.

    «Вони розкидують отруту вулицями, а собаки їдять і помирають у муках», – пояснила волонтерка.

    Зазначається, що собаку у страшних конвульсіях знайшли волонтери з організації «Добрі ручки» і виходили, а за волю до життя назвали Волею.

    Пізніше мужній собаці знайшли господарів аж у Нью-Йорку! 

    «Ми два місяці збирали усі документи, уявіть, вуличну собаку у США відправити!» – згадує Інна Позднякова, волонтерка.

    А у Vogue дізналися історію Волі і запросили зніматися! Дівчата рекламували одяг з песиками – тваринами з притулків.

    Волонтери кажуть, що Волі реклама вже не потрібна, бо має дім та люблячих господарів.

    Нагадаємо, на Запоріжжі лебідь впав на прилавок з мандаринами, коли летів у вирій.

    Теги: Запоріжжя США Нью-Йорк документи тварини
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