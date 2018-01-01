Невидимі жертви війни. Про в’язнів, які залишилися в місцях несвободи на окупованій території Донбасу (прес-конференція)

В’язні, які утримуються в місцях несвободи в ОРДЛО, потерпають від порушень їхніх прав

Сьогодні, 23 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Невидимі жертви війни. Про в’язнів, які залишилися в місцях несвободи на окупованій території Донбасу» Запрошені гості: Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи; Наталія Мельник, експерт Донбас-СОС з



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В’язні, які утримуються в місцях несвободи в ОРДЛО, потерпають від порушень їхніх прав

Сьогодні, 23 лютого, об 11:00 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Невидимі жертви війни. Про в’язнів, які залишилися в місцях несвободи на окупованій території Донбасу»

Запрошені гості:

Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи;

Наталія Мельник, експерт Донбас-СОС з документування порушень прав людини;

Денис Денисенко, заступник голови правління Луганського обласного правозахисного центру «Альтернатива».

В’язні, які утримуються в місцях несвободи в ОРДЛО, потерпають від порушень їхніх прав внаслідок воєнного конфлікту, як й інші мешканці окупованих територій. Було декілька обстрілів установ, внаслідок яких були загиблі та поранені, зруйновані окремі будівлі, припинений доступ до електрики та інших комунальних послуг.

В’язні потерпали від голоду та холоду, відсутності медичної допомоги. Специфічними були порушення права на свободу – деякі в’язні знаходилися під вартою без належних правових підстав: або не закінчився суд першої інстанції, або вирок не набув законної сили, або не застосовувалися правові акти, які діяли на підконтрольній території щодо амністії, умовно-дострокового звільнення, закону Савченко тощо.

Багато хто з в’язнів втратили можливість контактувати з рідними та близькими у зв'язку з тим, що переведення стало неможливим. Якщо ж в’язень звільнявся і не мав паспорту, то мали проблеми з перетином лінії розмежування, оскільки довідки про звільнення, видані в т. зв. «ДНР» та «ЛНР», є нечинними на підконтрольній території.

В’язні, що перебувають в ОРДЛО, позбавлені доступу до правосуддя, оскільки не вирішено проблему з представництвом їхніх інтересів в судах та державних органах на підконтрольній території. Усе це свідчить про необхідність уваги держави та пошук механізмів якнайшвидшого повернення в’язнів з ОРДЛО на підконтрольну урядові територію.

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