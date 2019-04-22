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    Невідомі «замінували» Житомирський бронетанковий завод

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    Невідомі «замінували» Житомирський бронетанковий завод

    На електронну пошту Житомирського бронетанкового заводу 22 квітня надійшов лист про знаходження саморобного вибухового пристрою на території підприємства

    На Житомирському бронетанковому заводі 22 квітня поліція перевіряє повідомлення про знаходження вибухового пристрою на території підприємства.

    Про це УНН повідомила начальник відділу комунікації поліції області Алла Ващенко.

    За її словами, близько 12:50 до поліції надійшло повідомлення про те, що на електронну пошту бронетанкового заводу надійшов лист про знаходження саморобного вибухового пристрою на території підприємства.

    «Наразі за цим повідомленням проводиться перевірка», - зазначила Ващенко.

    Нагадаємо, 21 квітня у Харкові невідомі повідомили про мінування чотирьох готелів.

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