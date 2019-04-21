У Харкові повідомили про мінування чотирьох готелів і кінотеатру



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Людей евакуюють, інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи

У Харкові невідомі повідомили про мінування чотирьох готелів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції, пише місцеве видання Vgorode.

Зазначається, що сьогодні, 21 квітня, починаючи з 14:40 надійшли повідомлення про закладення вибухівки в Ovis Hotel на проспекті Гагаріна, Park Hotel на Шевченка, «Світ» на проспекті Науки і «Меркурій» на Харківських дивізій.

Також у прес-службі поліції повідомили, що у 16:35 надійшла інформація про мінування кінотеатру, що знаходиться в торговому центрі на вулиці Героїв Праці.

Людей евакуюють, інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці проводять перевірку інформації про мінування декількох об'єктів в різних частинах міста. Близько 13:00 правоохоронці отримали інформацію про можливе мінування міжнародного аеропорту, двох торгових центрах, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

Як повідомлялося, в Україні протягом дня виборів 21 квітня надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.