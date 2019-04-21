  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    У Харкові повідомили про мінування чотирьох готелів і кінотеатру

    • Розсилка
    У Харкові повідомили про мінування чотирьох готелів і кінотеатру

    Людей евакуюють, інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи

    У Харкові невідомі повідомили про мінування чотирьох готелів. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції, пише місцеве видання Vgorode.

    Читайте також

    Зазначається, що сьогодні, 21 квітня, починаючи з 14:40 надійшли повідомлення про закладення вибухівки в Ovis Hotel на проспекті Гагаріна, Park Hotel на Шевченка, «Світ» на проспекті Науки і «Меркурій» на Харківських дивізій.

    Також у прес-службі поліції повідомили, що у 16:35 надійшла інформація про мінування кінотеатру, що знаходиться в торговому центрі на вулиці Героїв Праці.

    Людей евакуюють, інформацію перевіряють вибухотехніки та слідчо-оперативні групи.

    Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці проводять перевірку інформації про мінування декількох об'єктів в різних частинах міста. Близько 13:00 правоохоронці отримали інформацію про можливе мінування міжнародного аеропорту, двох торгових центрах, а також бізнес-готелю на проспекті Незалежності.

    Як повідомлялося, в Україні протягом дня виборів 21 квітня надійшло понад 10 повідомлень про мінування об'єктів у трьох областях.

    Читайте також
    Харків замінування поліція готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ