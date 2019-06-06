Нічна негода знеструмила 80 населених пунктів в Україні



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В Україні у ніч з 5 на 6 червня внаслідок негоди знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 80 населених пунктів у семи областях, а саме: Херсонська – 18 населених пунктів, Черкаська – 17, Житомирська – 14, Київська – 12 , Хмельницька – дев’ять, Кіровоградська – шість та Волинська – чотири», – мовиться у повідомленні.

На даний час до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Раніше повідомлялося, що в Україні оголошено штopмове попередження.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в більшості областей (крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької) очікуються дощі та грози, в центральній частині країни та на заході – град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

Відповідно до цього, I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.