В Україні оголошено штopмове попередження: які області накриє негода



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I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей

На території України через погіршення погодних умов на четвер, 6 червня, оголошено штормове попередження.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, в більшості областей (крім Сумської, Харківської, Луганської та Донецької) очікуються дощі та грози, в центральній частині країни та на заході – град і шквалистий вітер до 15-20 м/с.

Відповідно до цього, I рівень небезпеки (жовтий) оголошено в усіх регіонах, крім крайніх північних і східних областей.

Середня температура по Україні вночі від +16 (+14 на заході) до +18, вдень від +26 до +28 (+33 на сході) градусів.

У столиці 6 червня короткочасні дощі чергуватимуться з сонцем. Максимальна температура повітря досягне +27 +28 градусів.