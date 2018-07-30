«Нічого в діях Росії за 300 років не змінилося»: міністр Черниш прокоментував нове російське свято



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Вони діяли тоді так само, як і зараз - шантажем, примушуванням, підкупом», - підкреслив міністр

Ухвалення парламентом РФ нового закону, який проголошує 19 квітня «Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)» є проявом імперської політики. Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Це є спроба Росії через невдачу легітимізації сучасних подій зануритися в історичні глибини для того, щоб легітимізувати свої незаконні загарбницькі дії», - підкреслив Черниш, якого цитує Радіо Свобода.

На думку міністра, такі дії Росії ніяк не допоможуть і не завадять Україні, однак про цю подію «варто згадувати в правильному контексті».

«Варто звернути увагу на головне, що тоді, коли вони (влада Росії – ред.) згадують історичне, вони діяли тоді так само, як і зараз – шантажем, примушуванням, підкупом і т.д. Тобто нічого в діях Росії за 300 років не змінилося, і навіть намагання легітимізувати нелегітимні дії не змінилися за 300 років – імперська політика в дії», - зауважив Черниш.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав спробою виправдати злочини ухвалення російським парламентом закону, який проголошує 19 квітня «Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)».