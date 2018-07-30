Клімкін відреагував на спробу Росії «аргументувати» анексію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Глава МЗС України Павло Клімкін

За словами Клімкіна, «Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав спробою виправдати злочини ухвалення російським парламентом закону, який проголошує 19 квітня «Днем прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)».

Про це Клімкін написавна своїй сторінці у Twitter.

«Учорашнім випадом щодо Криму Росія демонструє свою слабкість, огризаючись на декларації низки цивілізованих країн. Жалюгідний хід: трохи покопирсатися в історії, аби знайти виправлення сьогоднішнім злочинам. РФ шукає аргументи в минулому, а цивілізований світ – у міжнародному праві», – заявив Клімкін.

Як повідомлялося, у Росії затвердили закон, яким «встановлюється нова пам’ятна дата Росії – 19 квітня, День прийняття Криму, Тамані та Кубані до складу Російської імперії (1783 рік)».

Нагадаємо, 25 липня США закріпили невизнання анексії Криму на рівні офіційної декларації. У заяві держсекретаря Майка Помпео вказується, що США відмовляються визнати претензії Росії щодо Криму і закликали Москву припинити незаконну окупацію півострова.

Державний департамент США вручив Кримську декларацію групі українських посадовців, серед яких був лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Президент України Петро Порошенко вважає, що заява США «нарешті позбавить Кремль імперських ілюзій».

Очільник МЗС України Павло Клімкін заявив, що «маємо зміцнити зусилля і тиснути на Росію».

Читайте також повний текст Кримської декларації.