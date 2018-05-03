Ніхто не вижив: у США зросла кількість загиблих внаслідок аварії військового літака

Літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки

У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули дев'ять осіб, які перебували на борту. Про це повідомляє AP. «Наскільки нам відомо, ніхто не вижив», - сказав прес-секретар шерифа міста. Він додав, що літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки.