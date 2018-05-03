Ніхто не вижив: у США зросла кількість загиблих внаслідок аварії військового літака
- Сьогодні, 06:12
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Літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки
У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули дев'ять осіб, які перебували на борту.
Про це повідомляє AP.
«Наскільки нам відомо, ніхто не вижив», - сказав прес-секретар шерифа міста.
Він додав, що літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки.
Загиблі були членами Національної гвардії Пуерто-Ріко і здійснювали тренувальний політ. Причина катастрофи невідома.
Нагадаємо, військово-транспортний літак зазнав аварії вчора, 2 травня. Спочатку повідомлялося про п’ять жертв.
Раніше у США розбився винищувач F-16.
Згодом командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.