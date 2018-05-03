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    Ніхто не вижив: у США зросла кількість загиблих внаслідок аварії військового літака

    Літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки
    У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули дев'ять осіб, які перебували на борту. Про це повідомляє AP. «Наскільки нам відомо, ніхто не вижив», - сказав прес-секретар шерифа міста. Він додав, що літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки. 
    • Сьогодні, 06:12
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    Загиблі були членами&nbsp;Національної гвардії Пуерто-Ріко
    Загиблі були членами Національної гвардії Пуерто-Ріко

    Літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки

    У результаті аварії військово-транспортного літака C-130 біля аеропорту Савани в штаті Джорджія загинули дев'ять осіб, які перебували на борту.

    Про це повідомляє AP.

    «Наскільки нам відомо, ніхто не вижив», - сказав прес-секретар шерифа міста.

    Він додав, що літак «дивом» при падінні не зачепив машини і будинки. 

    Загиблі були членами Національної гвардії Пуерто-Ріко і здійснювали тренувальний політ. Причина катастрофи невідома.

    Нагадаємо, військово-транспортний літак зазнав аварії вчора, 2 травня. Спочатку повідомлялося про п’ять жертв. 

    Раніше у США розбився винищувач F-16.

    Згодом командування військово-повітряної бази Ельмендорф-Річардсон підтвердило іще один інцидент за участю винищувача F-22 Raptor.

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