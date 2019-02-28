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    Німці розкритикували владу міста Ахлен, яка забрала у боржників собаку

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    <p>Мопса Едда виставили на eBay і продали за 750 євро</p> - Німці розкритикували владу міста Ахлен, яка забрала у боржників собаку

    Мопса Едда виставили на eBay і продали за 750 євро

    Фото: АР

    Чиновники захищаються і стверджують, що їм більше нічого було забрати у родини боржників

    Влада німецького міста Ахлен підпала під критику через рішення конфіскувати у родини боржників собаку, яку потім продали на інтернет-аукціоні.

    Про це повідомляє AP.

    У соцмережах рішення влади Ахлена називають бездушним.

    У свою чергу чиновники захищаються і стверджують, що їм більше нічого було забрати у родини боржників. Вони спочатку хотіли вилучити інвалідний візок, як найцінніший предмет в квартирі, але той виявився власністю страхової компанії. Тоді у родини забрали домашнього улюбленця – мопса на ім'я Едда.

    Влада стверджує, що родина не могла заплатити заборгованість перед містом, у тому числі за податком на домашніх тварин.

    В результаті мопса виставили на eBay і продали за 750 євро. При цьому не уточнюється, чи покрила дана сума борги родини.

    Раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який періодично стріляв у собак.

    Джерело: Європейська правда

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