Німці розкритикували владу міста Ахлен, яка забрала у боржників собаку



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Мопса Едда виставили на eBay і продали за 750 євро Фото: АР

Чиновники захищаються і стверджують, що їм більше нічого було забрати у родини боржників

Влада німецького міста Ахлен підпала під критику через рішення конфіскувати у родини боржників собаку, яку потім продали на інтернет-аукціоні.

Про це повідомляє AP.

У соцмережах рішення влади Ахлена називають бездушним.

У свою чергу чиновники захищаються і стверджують, що їм більше нічого було забрати у родини боржників. Вони спочатку хотіли вилучити інвалідний візок, як найцінніший предмет в квартирі, але той виявився власністю страхової компанії. Тоді у родини забрали домашнього улюбленця – мопса на ім'я Едда.

Влада стверджує, що родина не могла заплатити заборгованість перед містом, у тому числі за податком на домашніх тварин.

В результаті мопса виставили на eBay і продали за 750 євро. При цьому не уточнюється, чи покрила дана сума борги родини.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який періодично стріляв у собак.

Джерело: Європейська правда