Німеччина може на місяць ввести жорсткий карантин



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Такі заходи можуть ввести з 4 листопада

Це викликано негативною динамікою зростання кількості випадків Covid-19

В уряді Німеччини розглядають можливість введення жорсткого карантину по всій країні на 30 днів. Про це повідомляє місцеве видання Deutsche Presse-Agentur.

Остаточне рішення приймуть 29 жовтня, під час конференції канцлера Німеччини Ангели Меркель з прем’єрами 16 федеральних земель.

Згідно з урядовим планом, в Німеччині планують закрити бари та паби. Заклади громадського харчування зможуть працювати “на виніс”.

Повністю закриють кінотеатри, театри і спортивні установи: тренажерні зали і басейни.

Обмежать можливість проводити будь-які масові заходи. Ходити в гості або зустрічатися зможуть тільки кровні родичі.

Магазини, перукарні, медустанови різного типу, школи і дитячі сади будуть відкриті, але від них вимагатимуть ввести нові протоколи гігієни.

Такі заходи можуть ввести з 4 листопада.

Нагадаємо, що у Німеччині перший регіон оголосив про локдаун.