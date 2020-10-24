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    У світі

    США провели секретні навчання у Німеччині через можливу загрозу з боку Росії

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    <p>Тренування Austere Challenge 2021 тривало протягом тижня</p> - США провели секретні навчання у Німеччині через можливу загрозу з боку Росії

    Тренування Austere Challenge 2021 тривало протягом тижня

    Учасниками навчання стали 4400 військових зі США і НАТО

    У п’ятницю, 23 жовтня, Європейське командування Збройних сил (EUCOM) США завершило секретні військові навчання на території Німеччини, які були проведенні в якості підготовки до можливої військової загрози з боку Росії. Про це повідомляє Stars and Stripes.

    Як зазначається, тренування Austere Challenge 2021 тривало протягом тижня. За словами директора по навчаннях та оцінці EUCOM генерал-майора Джона Бойда, участь у ньому взяли 4400 військових зі США та НАТО.

    «Вони (військові навчання) мають широку спрямованість. Було б справедливо сказати, що ми працюємо над безліччю проблем», – зазначив Джон Бойд.

    Також він наголосив, що подробиці сценарію реагування військових на можливу загрозу є секретними. Однак, додав, що під час навчання було відпрацьовано об’єднання союзних держав на суші, морі, повітрі, кібер- і космічному просторі у разі конфлікту. 

    «Навчання відбувається в часи широко поширеної військової стурбованості активністю з боку Росії», – зазначили у виданні. 

    Нагадаємо, Міноборони закупить до кінця цього року ракетні комплекси «Нептун».

    Як повідомлялося, Збройні сили України отримають оновлену модель міномета замість проблемного міномета «Молот», при використанні якого загинули і були поранені військовослужбовці. Нова модель проходить останні стадії випробувань.

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