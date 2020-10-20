У Німеччині перший регіон оголосив про локдаун



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За останні 14 днів Німеччина зареєструвала 84 випадки захворювання на Covid-19 на 100 000 людей

105 000 жителів громади Берхтесгеденер, що межує з Австрією, зможуть залишати домівки лише з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів

Альпійський регіон на півдні Німеччини оголосив про запровадження повного карантину. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що це перше подібне рішення у країні з моменту першої хвилі коронавірусу.

«105 000 жителів громади Берхтесгеденер, що межує з Австрією, зможуть залишати домівки лише з найважливіших причин протягом наступних двох тижнів», – йдеться у повідомленні.

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, за останні 14 днів Німеччина зареєструвала 84 випадки захворювання на Covid-19 на 100 000 людей, але місцевий рівень зараження в землі Берхтесгеденер, що входить до складу землі Баварія, за минулий тиждень досяг 273 на 100 000 осіб, саме тому було запроваджено карантин.

Наголошується, що школи, ресторани, бари, театри, спортзали, кінотеатри та готелі будуть закриті, але церковні служби будуть дозволені.

Нагадаємо, в Італії вже два регіони вирішили запровадити нічну комендантську годину через стрімке зростання випадків коронавірусу.

Як повідомлялося, у світі станом на 20 жовтня коронавірусом заразилися 40 млн 348 тис. 737 людей. На ранок вівторка у всьому світі кількість померлих від пов'язаних із Covid-19 захворювань зросла до 1 млн 117 тис. 572 людей проти 1 млн 112 тис. 599 на ранок понеділка, вилікувалися 27 млн 628 тис. 198 людей.

До слова, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.