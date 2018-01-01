Німеччина вкотре назвала умови зняття санкцій з Росії

Крим і Донбас лишаються основними умовами

Федеральний уряд Німеччини вважає, що зняття європейських санкцій проти Росії можливо лише після усунення причин їх виникнення. Про це вкотре заявила представник Кабінету Ульріке Деммер на брифінгу. «Санкції не є самоціллю, вони є реакцією, з одного боку, на незаконну анексію півострова Крим, що належить Україні, з іншого боку,



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Крим і Донбас лишаються основними умовами

Федеральний уряд Німеччини вважає, що зняття європейських санкцій проти Росії можливо лише після усунення причин їх виникнення. Про це вкотре заявила представник Кабінету Ульріке Деммер на брифінгу.

«Санкції не є самоціллю, вони є реакцією, з одного боку, на незаконну анексію півострова Крим, що належить Україні, з іншого боку, дестабілізацію Росією сходу України сепаратистськими силами, що підтримуються Москвою. Тому введені ЄС санкційні заходи залишатимуться доти, поки залишаються причини, за якими їх було введено», - повідомила Деммер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна приєдналась до рішення продовжити на півроку санкції Ради Європейського Союзу проти Росії через дестабілізацію ситуації в країні.

Джерело: Укрінформ