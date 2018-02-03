Німецький депутат розповів, навіщо делегація прибула до окупованого Криму

Німецькі депутати хочуть співпрацювати з Росією

Поїздка німецьких парламентаріїв до окупованого Криму є «особливим сигналом» про намір співпрацювати з Росією. Про це заявив один з членів делегації німецьких депутатів Уве Бронзон. «Ми хочемо поїздкою подати особливий сигнал. Тому що спільне плідне співіснування з Росією ми вважаємо дуже важливим, це все є в нашій



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Німецькі депутати хочуть співпрацювати з Росією

Поїздка німецьких парламентаріїв до окупованого Криму є «особливим сигналом» про намір співпрацювати з Росією.

Про це заявив один з членів делегації німецьких депутатів Уве Бронзон.

«Ми хочемо поїздкою подати особливий сигнал. Тому що спільне плідне співіснування з Росією ми вважаємо дуже важливим, це все є в нашій програмі», - цитує РІА Новини депутата.

При цьому він нагадав слова німецького політика Віллі Брандта.

«Я хочу нагадати слова Віллі Брандта:«Хто перебуває в діалозі, той не стріляє», - додав Бронзон.

Нагадаємо, німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.

Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.

Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало візит німецьких депутатів.

Раніше в МЗС заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окупований півострів.