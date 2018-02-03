Німецький депутат розповів, навіщо делегація прибула до окупованого Криму
- Сьогодні, 03:57
-
Розсилка
Німецькі депутати хочуть співпрацювати з Росією
Поїздка німецьких парламентаріїв до окупованого Криму є «особливим сигналом» про намір співпрацювати з Росією.
Про це заявив один з членів делегації німецьких депутатів Уве Бронзон.
«Ми хочемо поїздкою подати особливий сигнал. Тому що спільне плідне співіснування з Росією ми вважаємо дуже важливим, це все є в нашій програмі», - цитує РІА Новини депутата.
При цьому він нагадав слова німецького політика Віллі Брандта.
«Я хочу нагадати слова Віллі Брандта:«Хто перебуває в діалозі, той не стріляє», - додав Бронзон.
Нагадаємо, німецькі парламентарії від правої партії «Альтернатива для Німеччини» з трьох регіональних парламентів країни 3 лютого прибули в анексований Росією Крим.
Як повідомляють російські ЗМІ, депутати перебуватимуть на півострові до 9 лютого.
Міністерство закордонних справ України наразі не коментувало візит німецьких депутатів.
Раніше в МЗС заявляли, що поїздки іноземних політиків до анексованого Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало в липні минулого року звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок на окупований півострів.