Німецький посол про гарантії безпеки: Україна має розраховувати на ЗСУ

Які гарантії безпеки може дати Україні ФРН? Відповідь посла

Головними гарантіями безпеки для України є її Збройні сили. Про це посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила в інтерв’ю «Главкому».

Коментуючи можливі міжнародні гарантії безпеки для України, про які українська делегація говорила під час переговорів із Росією, Фельдгузен нагадала, що є головною гарантією для України.

«Зараз видно, що робить українська армія у протистоянні з російською, яка має перевагу у чисельності та озброєннях. Ви можете просто пишатися тим, як ваші військові оборонять країну», – зазначила дипломатка.

Разом з тим Німеччина, за словами Фельдгузен, разом із європейськими партнерами обіцяє допомогти Україні жити у безпеці. «Але, як я сказала, конкретних деталей щодо гарантій безпеки для України ми не знаємо», – вибачилася пані посол.

Втім, Анка Фельдгузен дуже оптимістично висловилася щодо вступу України до Євросоюзу. Вона нагадала, що «Брюссель – це […] велика бюрократія. […] Наразі ми маємо чекати закінчення війни і далі працювати з Україною, як ми вже працювали з нею над наближенням її до ЄС». Але, разом з тим, дипломатка висловила сподівання, що нинішня ситуація може допомогти розгляду української заявки.

Тож Фельдгузен зазначила, що вірить у європейське майбутнє нашої країни: «Але я завжди говорила, що Україна – частина європейського простору. Я дуже оптимістично ставлюсь до того, що Україна стане членом ЄС».

Наприкінці березня країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС.

А сьогодні, 6 квітня, прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити.