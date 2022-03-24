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    Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС

    Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС - Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС
    Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС
    фото: @IMurniece

    Естонія, Латвія та Литва підписали спільну декларацію, яка засуджує російську агресію

    Спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС. Про це в Twitter повідомив спікер Сейму Латвії Інари Мурніеце.

    «Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу», – написала Мурніеце.

    Нагадаємо, Україна стала членом мовного простору ЄС. Із членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Європа Естонія Латвія Литва Україна Twitter окупація #stoprussia
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    Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС