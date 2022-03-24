Країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС

Спікери парламентів країн Балтії підписали у Києві декларацію про вступ України до ЄС

Естонія, Латвія та Литва підписали спільну декларацію, яка засуджує російську агресію

Спікери парламентів Естонії, Латвії та Литви підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС. Про це в Twitter повідомив спікер Сейму Латвії Інари Мурніеце.

«Сьогодні спікери парламентів країн Балтії та України підписали Спільну декларацію, яка засуджує російську агресію, підтримує Україну і прискорює вступ України до Європейського союзу», – написала Мурніеце.

Šodien Baltijas valstu un Ukrainas parlamentu priekšsēdētāji parakstīja kopīgu deklarāciju, kurā pausts nosodījums Krievijas agresijai, atbalsts Ukrainai un paātrinātai Ukrainas uzņemšanai Eiropas Savienībā.@r_stefanchuk @VCmilyte @ratasjuri pic.twitter.com/pcPthALO4M — Ināra Mūrniece (@IMurniece) March 24, 2022

Нагадаємо, Україна стала членом мовного простору ЄС. Із членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

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