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    Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС

    Глава уряду&nbsp;Ірландії Майкл Мартін підтримав прагнення України на шляху до ЄС&nbsp; - Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС
    Глава уряду Ірландії Майкл Мартін підтримав прагнення України на шляху до ЄС 
    фото: Independent.ie

    Переважна більшість країн ЄС підтримують європейський вибір України

    Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін заявив, що його країна підтримала заявку України на членство у ЄС та продовжуватиме це робити. Про це Мартін сказав у середу в ірландському парламенті, де виступав з промовою президент України Володимир Зеленський.

    «Я привітав та підтримав заявку України на членство у ЄС. Я привітав цю заявку і я підтверджую цю підтримку сьогодні у цьому залі», – сказав Мартін.

    Він додав, що демократичним правом України та українського народу є ухвалювати рішення про свою політичну орієнтацію.

    «Ви обрали подання заявки на членство у ЄС. Ми знаємо, що розширення ЄС було силою стабілізації та демократизації в сусідніх державах ЄС. Це є стратегічним інтересом Європейського Союзу, це є інтересом України. Як я сказав вам, президенте Зеленський, коли ми розмовляли, я продовжу підтримувати справу України», – запевнив глава ірландського уряду.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті ЄС минулого місяця оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

    Зеленський виділив країни-члени за рівнем їхньої підтримки, а про підтримку Ірландії сказав – «ну, практично».

    У відповідь Майкл Мартін не погодився з оцінкою Володимира Зеленського і сказав, що Ірландія підтримує амбіції України щодо ЄС.

    Наприкінці березня країни Балтії підписали спільну декларацію про прискорений вступ України до ЄС.

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Ірландія Україна окупація #stoprussia
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    Ірландія підтримує заявку України на членство в ЄС