Норвегія найчастіше відмовляє росіянам у візах



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Лідерами за кількістю виданих росіянам шенгенських віз у 2018 році стали Іспанія та Італія

Норвегія, Бельгія, Німеччина і Польща найчастіше відмовляли росіянам в шенгенських візах в 2018 році.

Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформацію Асоціації туроператорів Росії.

Найбільш недружньою у візовому відношенні країною до Росії виявилася Норвегія - там росіяни в 2018 році отримали майже 18% відмов у шенгенських візах. Далі з великим відривом йдуть Бельгія - 3,4% відмов, Німеччина - 3,3%, Нідерланди - 2,9% і Польща - 2,5%.

Найменше видавали мультивізи Нідерланди - лише 3% від загальної кількості виданих віз.

Навпаки, лідерами за кількістю виданих росіянам шенгенських віз у 2018 році стали Іспанія та Італія. Так, консульство Іспанії в Москві видало 477,3 тис. віз, 92% з яких були багаторазовими (кількість відмов - 1,3%). Московське представництво Італії видало 454,5 тис. віз, з них 98% - мультивізи (1,8% відмов).

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США оприлюднив дані, за якими у 2018 році майже кожен другий громадянин України, що звертався за американською візою, отримував відмову.