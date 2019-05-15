  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Норвегія найчастіше відмовляє росіянам у візах

    • Розсилка
    Норвегія найчастіше відмовляє росіянам у візах

    Лідерами за кількістю виданих росіянам шенгенських віз у 2018 році стали Іспанія та Італія

    Норвегія, Бельгія, Німеччина і Польща найчастіше відмовляли росіянам в шенгенських візах в 2018 році.

    Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформацію Асоціації туроператорів Росії.

    Найбільш недружньою у візовому відношенні країною до Росії виявилася Норвегія - там росіяни в 2018 році отримали майже 18% відмов у шенгенських візах. Далі з великим відривом йдуть Бельгія - 3,4% відмов, Німеччина - 3,3%, Нідерланди - 2,9% і Польща - 2,5%.

    Найменше видавали мультивізи Нідерланди - лише 3% від загальної кількості виданих віз.

    Навпаки, лідерами за кількістю виданих росіянам шенгенських віз у 2018 році стали Іспанія та Італія. Так, консульство Іспанії в Москві видало 477,3 тис. віз, 92% з яких були багаторазовими (кількість відмов - 1,3%). Московське представництво Італії видало 454,5 тис. віз, з них 98% - мультивізи (1,8% відмов).

    Раніше повідомлялося, що Державний департамент США оприлюднив дані, за якими у 2018 році майже кожен другий громадянин України, що звертався за американською візою, отримував відмову.

    Читайте також
    Росія Польща Бельгія візи Норвегія посольство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ