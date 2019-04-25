США відмовляють у візах українцям утричі частіше, ніж росіянам



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Держдеп оприлюднив візову статистику за минулий фіскальний рік, а саме з жовтня 2017 року до вересня 2018

Найчастіше відмовляють тим українцям, які їдуть до США у справах бізнесу, відпочинку чи для лікування

Державний департамент США оприлюднив дані, за якими у 2018 році майже кожен другий громадянин України, що звертався за американською візою, отримував відмову. Така інформація за 2018 фіскальний рік, а саме з жовтня 2017 року до вересня 2018, повідомляє «Главком».

Зазначається, що найчастіше відмовляли тим, хто звертався за візою для тимчасового перебування у США у справах бізнесу, відпочинку чи для лікування. Часта таких людей становить 40,97% від загалу.

«Усього протягом 2018 року за візами саме цього типу звернулися 73 539 українців, і лише 43 410 осіб змогли їх отримати. Загалом в американському посольстві минулого року пощастило 63 726 українцям, це з урахуванням усіх інших типів віз, зокрема й імміграційних», - йдеться на сайті Держдепартаменту.

Динаміка візових відмов показує, що на прихильність посольств до громадян України вплинув, зокрема, початок бойових дій на Сході, а також економічні і політичні потрясіння, пов’язані з війною.

Українцям відмовляють частіше, ніж росіянам. Відмова у їх випадку становить 14,89%. Однак, якщо брати до уваги показники РФ за попередні роки, тут теж спостерігається зростання кількості відмов. Наприклад, у 2014 році відмовляли лише 8% заявників.

Однією з основних причин відмови в отриманні американської візи є високий показник кількості туристів, що вже перевищили дозволені терміни перебування в країні.

Варто додати, що жителі деяких країн взагалі не мають шансів потрапити на територію США. Так, процент відмов громадянам Північної Кореї і Фіджі становить 100%, Сомалі - 90.16%, Ірану - 87.66% і Ємену - 82.5%.