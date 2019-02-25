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    «Нова Пошта» з 1 березня поміняє графік роботи

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    Відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00 - «Нова Пошта» з 1 березня поміняє графік роботи
    Відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00

    Генеральний директор «Нової Пошти» Олександр Бульба заявив, що новий графік роботи буде зручним для клієнтів

    З 1 березня всі відділення «Нової Пошти» в обласних і районних центрах, а також кур'єри компанії будуть працювати без вихідних.

    Про це повідомила прес-служба «Нової Пошти».

    Зазначається, що відділення працюватимуть у неділю з 11:00 до 16:00.

    «Ми змінили графік роботи, тому що це зручно для клієнтів. Бізнес-клієнти можуть збільшити продажі за рахунок додаткових днів роботи, а одержувачам не потрібно після роботи чекати в чергах - можна приходити в зручний час в суботу або неділю і отримувати свої посилки швидше», - заявив генеральний директор компанії Олександр Бульба.

    Раніше повідомлялося, що компанія з експрес-доставки «Нова Пошта» з 25 жовтня 2018 року змінила тарифи на основні послуги.

    Джерело: Економічна правда

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