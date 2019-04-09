  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нові стратегічні ракетоносці США можуть виявитися дорожчими, ніж очікували

    • Розсилка
    <p>До кінця 2020 фінансового року 83% дизайну нового класу човнів має бути готовим</p> - Нові стратегічні ракетоносці США можуть виявитися дорожчими, ніж очікували

    До кінця 2020 фінансового року 83% дизайну нового класу човнів має бути готовим

    Конструкція корабля класу Колумбія і далі має недоліки в енергетичній установці

    Аналітики відомства GAO при уряді США заявили про те, що для завершення робіт по першому стратегічному ракетоносцю класу Колумбія в 2021 фінансовому році прийдеться звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням.

    Про це пише видання Bloomberg.

    Попередньо вважалося, що розробка і створення 12 нових стратегічних ракетоносців буде коштувати 128 млрд доларів, із яких 115 млрд доларів піде на власне створення човнів.

    До кінця 2020 фінансового року 83% дизайну нового класу човнів має бути готовим.

    Аналітики GAO також виявили, що кораблі класу Колумбія і далі продовжують мати проблеми із енергетичною установкою.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що на Казанському авіаційному заводі реалізований проект з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для міноборони Росії.

    Читайте також
    США військові військова техніка фінансування озброєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ