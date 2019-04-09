Нові стратегічні ракетоносці США можуть виявитися дорожчими, ніж очікували



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До кінця 2020 фінансового року 83% дизайну нового класу човнів має бути готовим

Конструкція корабля класу Колумбія і далі має недоліки в енергетичній установці

Аналітики відомства GAO при уряді США заявили про те, що для завершення робіт по першому стратегічному ракетоносцю класу Колумбія в 2021 фінансовому році прийдеться звертатися до Конгресу за додатковим фінансуванням.

Про це пише видання Bloomberg.

Попередньо вважалося, що розробка і створення 12 нових стратегічних ракетоносців буде коштувати 128 млрд доларів, із яких 115 млрд доларів піде на власне створення човнів.

До кінця 2020 фінансового року 83% дизайну нового класу човнів має бути готовим.

Аналітики GAO також виявили, що кораблі класу Колумбія і далі продовжують мати проблеми із енергетичною установкою.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що на Казанському авіаційному заводі реалізований проект з доопрацювання надзвукового ракетоносця Ту-160 для міноборони Росії.